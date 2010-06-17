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Родовід (у стадії ліквідації)

Родовід (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:03

  alison_k написав:Уважаемые участники форума! Я жураналист и хотела бы пообщаться с бывшими вкладчиками этого банка. Со мной можно связаться через е-мейл: alison_k@rambler.ru или через личку. Спасибо!
Алиса

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Ліквідацію завершено.
https://www.fg.gov.ua/articles/52855-u- ... eduru.html
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