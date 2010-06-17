Родовід (у стадії ліквідації)

alison_k написав:Уважаемые участники форума! Я жураналист и хотела бы пообщаться с бывшими вкладчиками этого банка. Со мной можно связаться через е-мейл: alison_k@rambler.ru или через личку. Спасибо!
Алиса
С какой целью интересуетесь?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:03
С какой целью интересуетесь?
Додано: Чет 16 лют, 2023 09:25
Ліквідацію завершено.
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