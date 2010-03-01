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Как получить долг с должника, если исп. служба не может?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 03 лют, 2013 10:53
stuermer01 ЕСТЬ ДРУГОЙ СПОСОБ получения денег ! 1. продать колекторам . 2 информацыонная война ( интернет , место жительсво ( оповищать о факте мошейничество , психологически человек будет сломан ) и так дали . 3( писать в во все органи постоянно и возбудят уголовное дело .
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есть деньги
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:11
есть деньги написав:stuermer01
ЕСТЬ ДРУГОЙ СПОСОБ получения денег ! 1. продать колекторам . 2 информацыонная война ( интернет , место жительсво ( оповищать о факте мошейничество , психологически человек будет сломан ) и так дали . 3( писать в во все органи постоянно и возбудят уголовное дело .
спасибо за инфо
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stuermer01
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:25
stuermer01
за пол десятилетия хоть часть вернул? Машину уже убил или коллекторы после Надры свое взяли))
Еще деньгами сорите
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:36
Мизантрóп написав:stuermer01
за пол десятилетия хоть часть вернул? Машину уже убил или коллекторы после Надры свое взяли))
Еще деньгами сорите
ничего не вернул, про его дела ничего не знаю,
не сорю.
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stuermer01
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:36
есть деньги написав:stuermer01
ЕСТЬ ДРУГОЙ СПОСОБ получения денег ! 1. продать колекторам . 2 информацыонная война ( интернет , место жительсво ( оповищать о факте мошейничество , психологически человек будет сломан ) и так дали . 3( писать в во все органи постоянно и возбудят уголовное дело .
Не так. Нужно жениться на должнике (должнице), развестись, подать в суд и полчить исполнительный лист. И после этого писать в фейсбучек самому министру юстиции Пал Дмитрычу Петренке.
Он хоть и министр справедливости, но последнее время (видимо возрастное!) этот человечище занимается исключительно алиментами. Лично вникает, раздает практические советы и рекомендации, информирует общественность о небывалых успехах исполнительной службы.
Невзирая ни на какие законы и условности Павло Петренко рвет должников в клочья
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:55
Biba(y) да, это точно.
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