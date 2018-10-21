Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
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Чайковського, 33 Франка, 43 Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?
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Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Добрый день, Cler. Спасибо за сигнал. Информацию о неисправности передали. В ближайшее время работа банкоматов будет возобновлена.