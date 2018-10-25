Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank, за якими адресами працюють відділення Укрсоца в м. Львів?
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Чайковського, 33 Франка, 43 Вивіски Альфа банк - не вір очам своїм?
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Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Добрый день, Cler. Спасибо за сигнал. Информацию о неисправности передали. В ближайшее время работа банкоматов будет возобновлена.
Cler написав:Ukrsotsbank, банкомат в отделении на ул. Сагайдачного с прошивкой Укрсоцбанка очевидно на выходные остался без денег - не выдал ни одну из запрошеных сумм (1000, 500 и 100 грн.), второй банкомат с прошивкой под Альфу был неисправен...
Добрый день, Cler. Спасибо за сигнал. Информацию о неисправности передали. В ближайшее время работа банкоматов будет возобновлена.
час назад оба банкомата по прежнему не работали...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
В связи с окончанием депозита и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мен позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте. В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.