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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:48
а яка причина блокування - вам повідомляли?
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greenozon
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:35
nalim написав:
В связи с окончанием депозита и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мен позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.
В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.
Добрый день, nalim! Просим для рассмотрения ситуации и решения вопроса в личном сообщении указать Ваши данные: ФИО, идентификационный код, номер депозитного счета и отделение банка, в которое обращались по вопросу депозита.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 01:02
Сегодня была очень удивлена, мошенническими действиями банка. При снятии наличности в банкоматах банка снимается комиссия 22%. Менеджер сказал, вы превысили лилит снятия за месяц (5000грн.), когда подбила баланс снятие было треть лимита, если даже он установлен на месяц. Банкомат при снятии пишет комиссия ноль, а в выписке снято 22% от снятой наличности. Я в шоке от этих мошеннических действий. Просмотр баланса в их банкомате тоже платный - 10 грн.
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nativa13
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Додано: Суб 03 лис, 2018 04:08
nativa13 написав:
Сегодня была очень удивлена, мошенническими действиями банка. При снятии наличности в банкоматах банка снимается комиссия 22%. Менеджер сказал, вы превысили лилит снятия за месяц (5000грн.), когда подбила баланс снятие было треть лимита, если даже он установлен на месяц. Банкомат при снятии пишет комиссия ноль, а в выписке снято 22% от снятой наличности. Я в шоке от этих мошеннических действий. Просмотр баланса в их банкомате тоже платный - 10 грн.
и шо вы сделалали? посмотрели "прямую"?
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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uaprofi
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Додано: Суб 03 лис, 2018 11:34
nativa13
А положить эту наличность назад стоит 30 гривен. Не волнуйтесь, это не первые и не последние мошеннические действия данного банка. Будем надеяться, что с Нового года он просто перестанет существовать, смысла в нем нет никакого.
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