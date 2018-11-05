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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:38
Poleg написав: Ukrsotsbank написав:
Такого тарифа, как Вы указываете, 22% по картам АТ "Укрсоцбанк" - нет.
Обман. Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.
ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:48
finfen написав:Ukrsotsbank
Шановний представник банку!
Оскільки лунають скарги про комісії за зняття коштів, то повідомте, будь ласка, в зарплатному проекті чи є ліміт на зняття коштів у власному банкоматі з власної зарплатної картки з зарплатного рахунку, яка вартість чеку в банкоматі з основного зарплатного рахунку?
Дякую.
Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:52
vollena71 написав: Poleg написав:
Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.
ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
Блин, а это зашквар однако: "чукчи нечитатели", не знающие тарифов своего пакета, доступные публично... И они обвиняют кого-то в "крадунстве".
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