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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:38
Poleg написав: Ukrsotsbank написав:
Такого тарифа, как Вы указываете, 22% по картам АТ "Укрсоцбанк" - нет.
Обман. Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.
ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:48
finfen написав:Ukrsotsbank
Шановний представник банку!
Оскільки лунають скарги про комісії за зняття коштів, то повідомте, будь ласка, в зарплатному проекті чи є ліміт на зняття коштів у власному банкоматі з власної зарплатної картки з зарплатного рахунку, яка вартість чеку в банкоматі з основного зарплатного рахунку?
Дякую.
Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:52
vollena71 написав: Poleg написав:
Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.
ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
Блин, а это зашквар однако: "чукчи нечитатели", не знающие тарифов своего пакета, доступные публично... И они обвиняют кого-то в "крадунстве".
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:25
Ukrsotsbank написав:
Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
Звичайно, як представнику Уксоцбанка я ставлю питання про картку Укрсоцбанка МС Gold (термін до весни 2019р.). І, до речі, одразу супутнє питання - так як все укрсоцівське змінюється на альфабанківське, то, якщо по картці є залишок, то до якого часу можна користуватись коштами на цій картці?
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finfen
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:08
finfen написав: Ukrsotsbank написав:
Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
Звичайно, як представнику Уксоцбанка я ставлю питання про картку Укрсоцбанка МС Gold (термін до весни 2019р.). І, до речі, одразу супутнє питання - так як все укрсоцівське змінюється на альфабанківське, то, якщо по картці є залишок, то до якого часу можна користуватись коштами на цій картці?
Доброго дня, finfen. Картка Укрсоцбанка МС Gold може буде в декількох тарифних пакетах, тому вкажіть більш детально який у Вас тарифний пакет або напишіть ІПН в особистому повідомленні.
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Ukrsotsbank
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:57
Ukrsotsbank написав:
Картка Укрсоцбанка МС Gold може буде в декількох тарифних пакетах
Так вже ж сказав - зарплатний проект. Скажіть інформацію, як для картки по зарплатному проекту. За обслуговування плата у нас 0. Смс - 5 грн.\міс.
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finfen
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:42
finfen написав: Ukrsotsbank написав:
Картка Укрсоцбанка МС Gold може буде в декількох тарифних пакетах
Так вже ж сказав - зарплатний проект. Скажіть інформацію, як для картки по зарплатному проекту. За обслуговування плата у нас 0. Смс - 5 грн.\міс.
finfen, за зарплатним проектом змін щодо зняття готівки в тарифах не було.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:57
Ukrsotsbank написав:
finfen, за зарплатним проектом змін щодо зняття готівки в тарифах не було.
Я спрашивал есть ли лимит в месяц на съем зарплаты, а Вы мне вот так ответили. Это внимательное и уважительное отношение к клиенту? Что-то у Вас пошел минус в обслуживании клиентов, хотя раньше все было хорошо, жаль.
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finfen
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05
Доброго дня.
Скільки є часу на переход з Укрсоцу в Альфу?
Що буде з тими хто не встиг (я зараз не в Украіні)?
Чи можна щось зробити без відвідування відділення (телефон, пошта), або без відвідування відділення у місті де був відкритий депозит?
Я е клієнтом і Укрсоцу і Альфи.
Дякую.
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П'ят 16 лис, 2018 08:17
qwe_ua
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