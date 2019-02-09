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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08

  ivan_naumeiko написав:Доброго дня.
Скільки є часу на переход з Укрсоцу в Альфу?
Що буде з тими хто не встиг (я зараз не в Украіні)?
Чи можна щось зробити без відвідування відділення (телефон, пошта), або без відвідування відділення у місті де був відкритий депозит?
Я е клієнтом і Укрсоцу і Альфи.
Дякую.

Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:41

Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06

  ivan_naumeiko написав:Ukrsotsbank
Я не можу. Не маю можливості. Для мене приватні повідомлення заблоковані, не маю достатньоі кількості повідомлень на форумі. Можете написати у приват номер телефону, я вам зателефоную?

написать 8 коментариев на любые темы у вас займет не больше 15 минут и сможнте отправлять личные сообщения...

а позвонить можете на "тёплую" линию банка - телефон есть на сайте, но там вам дистанционно по большинству вопросов помочь не смогут...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:15

Cler
Добре, дякую за пораду, спробую.
Я розумію, життя в Украіні не повинно бути легким...
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:08

НБУ наїхав на банк... але -

Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".

В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях.

https://ru.ukrsotsbank.com/news/view/1575/
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greenozon
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Ukrsotsbank работает еще гарячая линия укрсоцбанка?не берут трубку
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:26

  stellassvitonline написав:Ukrsotsbank работает еще гарячая линия укрсоцбанка?не берут трубку

Она и раньше "теплой" звалась. А тут -- накануне закрытия... -- нужно просто чуть подождать :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:30

  greenozon написав:Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности.


а когда они честных клиентов выгоняют обвиняя их в рисковой деятельности, их сильно волнует, что клиент с этим категорически не согласен?
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IMPRINTER
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