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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 09:13
Кочевник написав:
В травні закривають останні відділення?
Доброго дня, Кочевник. Такої інформації щодо закриття всіх відділень в травні немає.
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Ukrsotsbank
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:56
Ну так аякже працює.спробуте самі додзвонитися
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galuna450
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:46
galuna450 написав:
Ну так аякже працює.спробуте самі додзвонитися
Внимательно читайте форум:
_hunter написав: stellassvitonline написав:Ukrsotsbank
работает еще гарячая линия укрсоцбанка?не берут трубку
Она и раньше "теплой" звалась. А тут -- накануне закрытия... -- нужно просто чуть подождать
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_hunter
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Чет 14 лют, 2019 13:25
ol_zy
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