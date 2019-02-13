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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 609
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 609
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 09:13

  Кочевник написав:В травні закривають останні відділення?

Доброго дня, Кочевник. Такої інформації щодо закриття всіх відділень в травні немає.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 355
З нами з: 15.08.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:56

Ну так аякже працює.спробуте самі додзвонитися
galuna450
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Повідомлень: 1
З нами з: 13.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:46

  galuna450 написав:Ну так аякже працює.спробуте самі додзвонитися

Внимательно читайте форум:
  _hunter написав:
  stellassvitonline написав:Ukrsotsbank работает еще гарячая линия укрсоцбанка?не берут трубку

Она и раньше "теплой" звалась. А тут -- накануне закрытия... -- нужно просто чуть подождать :)
_hunter
 
Повідомлень: 914
З нами з: 22.03.15
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  #<1 ... 971972973974
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