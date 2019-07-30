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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 бер, 2019 11:19
>>> Список покинули Укрсоцбанк и Сбербанк, сообщает FinClub.
В связи с "преждевременной ..."?
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_hunter
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:23
Сегодня в Укрсоце последний рабочий день в качестве самостоятельной единицы.
Да будет мир во всем мире
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papazina
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Додано: Суб 27 кві, 2019 14:25
papazina написав:
Сегодня в Укрсоце последний рабочий день в качестве самостоятельной единицы.
Да будет мир во всем мире
в этих случаях обычно говорят "Пусть его душа покоится с миром"...
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Cler
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:17
Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.
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solex_trud
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:26
solex_trud написав:
Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.
а за что списывали эту 1000?
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velvet
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