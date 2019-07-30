Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:50
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:04
Да, я их уже нашел.
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