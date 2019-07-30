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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:50

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  velvet написав:если не планируешь больше с банком работать, нужно закрывать все счета

Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29385
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:04

  solex_trud написав:в Альфабанке сказали, что этот тариф ввели с 1-го января.

Да, я их уже нашел.
Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 02.01.2019
Bosstone
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
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  #<1 ... 973974975976
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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
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Вів 30 лип, 2019 20:30
Bosstone

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Альфа-Банк (73936)
30.07.2019 21:30
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