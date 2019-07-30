Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Сер 31 лип, 2019 01:48

"Что будет со счетами клиентов? Депозитами? Поднимут ли ставки, тарифы в связи с этими изменениями? Что измениться для клиентов двух банков?Не будет никаких изменений, которые могли бы причинить клиентам неудобство или ухудшить качество сервиса. Если возникнет необходимость в дополнительных операциях, с клиентами обязательно свяжутся сотрудники банка.Благодаря интеграции двух банков на локальном рынке появится качественно новый, сильный, высококонкурентный игрок. Клиенты получат новые возможности – более широкая продуктовая линейка, более привлекательные условия, большая сеть отделений по всей стране, большая сеть банкоматов, расширенный функционал – все лучшее, что есть у двух банков, и все лучшее, что будет создано новой объединенной командой профессионалов.Интеграция банков позволит объединить лучшие компетенции и опыт всех сотрудников. Это дает дополнительные возможности для развития новых продуктов и услуг, расширения каналов дистрибуции, появления технологичных и инновационных сервисов, а также постоянного совершенствования стандартов обслуживания – от этого выиграют как существующие клиенты двух банков, так и все будущие".Изменения причинили мне не просто неудобство, а причинили ущерб финансовый.