Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:50
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:04
Да, я их уже нашел.
Додано: Сер 31 лип, 2019 01:48
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
"Что будет со счетами клиентов? Депозитами? Поднимут ли ставки, тарифы в связи с этими изменениями? Что измениться для клиентов двух банков?
Не будет никаких изменений, которые могли бы причинить клиентам неудобство или ухудшить качество сервиса. Если возникнет необходимость в дополнительных операциях, с клиентами обязательно свяжутся сотрудники банка.
Благодаря интеграции двух банков на локальном рынке появится качественно новый, сильный, высококонкурентный игрок. Клиенты получат новые возможности – более широкая продуктовая линейка, более привлекательные условия, большая сеть отделений по всей стране, большая сеть банкоматов, расширенный функционал – все лучшее, что есть у двух банков, и все лучшее, что будет создано новой объединенной командой профессионалов.
Интеграция банков позволит объединить лучшие компетенции и опыт всех сотрудников. Это дает дополнительные возможности для развития новых продуктов и услуг, расширения каналов дистрибуции, появления технологичных и инновационных сервисов, а также постоянного совершенствования стандартов обслуживания – от этого выиграют как существующие клиенты двух банков, так и все будущие".
Изменения причинили мне не просто неудобство, а причинили ущерб финансовый.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:11
Банк последние три года трубит на всех углах, что они перестают обслуживать клиентов, а вы там держите десятки тысяч гривен без возможности их снять? Раз вы такой богатый, то это был не очень дорогой для вас урок, о том, что собственными финансами надо заниматься более серьезно
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:54
Шикарная помощь, спасибо. Как говорится, от души!
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Сограждане, у кого-нибудь остался бумажный или электронный образец договора "Ощадний+".
Если есть такой, напишите в личку.
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