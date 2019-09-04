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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 611
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:50

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  velvet написав:если не планируешь больше с банком работать, нужно закрывать все счета

Як правило не закриваю...а залишаю пару грн...надіюсь що ще згодиться в господарці.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:04

  solex_trud написав:в Альфабанке сказали, что этот тариф ввели с 1-го января.

Да, я их уже нашел.
Загальні тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 02.01.2019
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 01:48

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

https://ru.ukrsotsbank.com/faq/view/79/

"Что будет со счетами клиентов? Депозитами? Поднимут ли ставки, тарифы в связи с этими изменениями? Что измениться для клиентов двух банков?
Не будет никаких изменений, которые могли бы причинить клиентам неудобство или ухудшить качество сервиса. Если возникнет необходимость в дополнительных операциях, с клиентами обязательно свяжутся сотрудники банка.
Благодаря интеграции двух банков на локальном рынке появится качественно новый, сильный, высококонкурентный игрок. Клиенты получат новые возможности – более широкая продуктовая линейка, более привлекательные условия, большая сеть отделений по всей стране, большая сеть банкоматов, расширенный функционал – все лучшее, что есть у двух банков, и все лучшее, что будет создано новой объединенной командой профессионалов.
Интеграция банков позволит объединить лучшие компетенции и опыт всех сотрудников. Это дает дополнительные возможности для развития новых продуктов и услуг, расширения каналов дистрибуции, появления технологичных и инновационных сервисов, а также постоянного совершенствования стандартов обслуживания – от этого выиграют как существующие клиенты двух банков, так и все будущие".
﻿
Изменения причинили мне не просто неудобство, а причинили ущерб финансовый.
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:11

  solex_trud написав:Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.

Банк последние три года трубит на всех углах, что они перестают обслуживать клиентов, а вы там держите десятки тысяч гривен без возможности их снять? Раз вы такой богатый, то это был не очень дорогой для вас урок, о том, что собственными финансами надо заниматься более серьезно
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:54

  Stringer написав:
  solex_trud написав:Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.

Банк последние три года трубит на всех углах, что они перестают обслуживать клиентов, а вы там держите десятки тысяч гривен без возможности их снять? Раз вы такой богатый, то это был не очень дорогой для вас урок, о том, что собственными финансами надо заниматься более серьезно

Шикарная помощь, спасибо. Как говорится, от души!
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:28

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Сограждане, у кого-нибудь остался бумажный или электронный образец договора "Ощадний+".
Если есть такой, напишите в личку.
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:29

Не выдают деньги

Внимание информация на сайте не соответствует действительности!!!
отделения на бориспольской,2 нету
возможно оно есть на Бориспольской, 4
закрыли доступ к деньгам
не хотят (не могут?) выполнять свои собственные тарифы пункт 6.1. и переводить деньги даже в Альфа-Банк
Возможно уже банкрот?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:43

НЕ ОТДАЮТ ДЕНЬГИ

тупо не хотят переводить даже 1 долл с текущего счёта Соца на счёт в Аллу.
всё продумали, так чтобы завладеть деньгами людей :twisted:
очень непорядочно :twisted:
за два дня ситуация ни как не решилась
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:24

  uaprofi написав:Внимание информация на сайте не соответствует действительности!!!
отделения на бориспольской,2 нету
возможно оно есть на Бориспольской, 4
Буквоєд, про яке місто ти говориш?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:59

  Кочевник написав:
  uaprofi написав:Внимание информация на сайте не соответствует действительности!!!
отделения на бориспольской,2 нету
возможно оно есть на Бориспольской, 4
Буквоєд, про яке місто ти говориш?

Столица - Киев. Это известное отделение в районе Новой Дарницы,но проблема с выдачей это конечно нонсенс для УСб
никому не верю
sens
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