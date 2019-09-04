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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 611
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 611
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:10

БАНК НЕ ОТДАЁТ ДЕНЬГИ

работники тупо не хотят ничего делалать согласно -
Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками

"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."

начальник отделения как будто этот документ не читала, просто все на мороз падают :twisted:
калл центр тупа морозится - говорит про до 30 дней рассмотрения жалоб, а в отделении ничего не делают - говорят что работают только с юрлицами
что делать?
как забрать свои деньги?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:12

uaprofi

валюту запрещено переводить между счета разных банок. Что мешает снять в кассе?

В следующий раз будите хорошо думать перед тем как открыть в террористической банке.
:mrgreen: :twisted:

ЗЫ: может быть можно между своими счетами в разных банок, но может быть что некоторые банки это блочат.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:19

proftpd66
валюту можно переводить между своими валютными счетами, тем более можно если у банков один собственник.
З.Ы.
это даже предусмотрено их тарифами и они раньше делали эти операции
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:27

uaprofi

есть вариант пополнить Pokerstars.com и потом вывести на карту VISA за 0% на примат. Это работало 2-3 года назад.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:34

proftpd66
у меня не карточный счёт - у меня самый обычный текущий счёт
З.Ы.
кроме того укрсоц уже давно не работает с картами и у них даже нету кассы

НО ЧТОБЫ БЫЛА ПРОБЛЕМА СДЕЛАТЬ ПЕРЕВОД С ТЕКУЩЕГО СЧЁТА - это нонсенс для банковской системы Украины - это полный безпредел. :twisted:
Кстати, если Вы почитаете тему чуть раньше - Вы поймёте как они забирают у людей деньги - "согласно тарифов" - у человекак как понял, недавно увели 7 штук
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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