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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:59
Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.
У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05
stas_rst написав:
...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:26
Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.
MASolomko написав:
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
Дякую ! а як з яблуком ?
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stas_rst
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:31
MASolomko написав: stas_rst написав:
...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
А вот это интересно. Сможете скинуть ссылку? Можно и в личку.
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Amid
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:37
Amid написав: MASolomko написав: stas_rst написав:
...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
А вот это интересно. Сможете скинуть ссылку? Можно и в личку.
Гугл: 4pda оплаты с mi band. Ищем в теме мод после версии 4.5 (вроде) или делаем себе мод сами (инструкция там же).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:43
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:53
MASolomko
дисклеймер: если вы достаточно сумасшедшие, чтобы вводить данные карты в приложение, которое выложил какой-то человек в интернете и модифицировал другой человек из интернета
Я лично не настолько сумасшедший.
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Vorlon
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:58
Горячая линия говорит что действие кешбека НК 365 дней включительно...
Зафиксировать бы как то эти показания
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Maksi2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 21:14
Maksi2 напишіть їм у чаті в додатку і збережіть скрін. Вони хоч не дуже оперативно, але все одно в чаті відповідають на усі питання.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Вів 29 вер, 2020 21:16
Alien написав:Maksi2
напишіть їм у чаті в додатку і збережіть скрін. Вони хоч не дуже оперативно, але все одно в чаті відповідають на усі питання.
Так і зробив.
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Maksi2
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