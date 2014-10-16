Додано: Сер 10 жов, 2018 11:33

27661 написав: BigMan

BigMan написав: Волгарь написав: Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.

В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.

В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.

Предлагаю сравнить доход в долларах.



4% -инфляция? Стебетесь? Манипуляция.Предлагаю сравнить доход в долларах.4% -инфляция? Стебетесь?



Верите буржуйским ресурсам?

https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi

Даже меньше 4%.



Верите буржуйским ресурсам?Даже меньше 4%.

Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році

Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны, например, Деревенский ржаной хлеб весом 600 гр. в пекарне уже 3 года продается по 26 рублей, а полкирпичика Бородинского - 14, а по овощам и фруктам цены точно ниже, чем год назад. Коммунальные тарифы повышаются раз в год примерно на такую же величины, а после июльского перерасчета я даже плачу за одну из квартир по 1200-1500 рублей в месяц (насчитали переплату). Подорожал бензин (92-ой 41,14) а был 36. Стабильны цены на жилье (дочка с мужем совсем недавно купили отличную терехкомнатную, площадью 96 м2 с ремонтом за 5 900), в новостройках 50-60 тыс. м2, тарифы на транспорт не меняются год - 28/26 (по кредитке) рублей метро/трамвай/тролейбус/автобус/маршрутка. По краней мере, если сравнивать вот с этими даннымицены в Нижнем Новгороде абсолютно сопоставимы со среднеукраиснкими при средней по городу з/п около 40 тыс.