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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 00:56

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:37

  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


пропагандонит
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:01

BigMan
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


Верите буржуйским ресурсам?
https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
Даже меньше 4%.

Зображення
27661
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:13

  19yuriy91 написав:
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


пропагандонит


Вот тут интересно для Вас иностранцы пропагандонят.
https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=europe
Посмотрите где Россиия и где Украина.
Мне интересно, когда уже на Украине начнут принимать очевидные вещи, что разрыв с РФ всё больше с каждым годом и майданом :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:33

  27661 написав:BigMan
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


Верите буржуйским ресурсам?
https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
Даже меньше 4%.

Зображення

Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны, например, Деревенский ржаной хлеб весом 600 гр. в пекарне уже 3 года продается по 26 рублей, а полкирпичика Бородинского - 14, а по овощам и фруктам цены точно ниже, чем год назад. Коммунальные тарифы повышаются раз в год примерно на такую же величины, а после июльского перерасчета я даже плачу за одну из квартир по 1200-1500 рублей в месяц (насчитали переплату). Подорожал бензин (92-ой 41,14) а был 36. Стабильны цены на жилье (дочка с мужем совсем недавно купили отличную терехкомнатную, площадью 96 м2 с ремонтом за 5 900), в новостройках 50-60 тыс. м2, тарифы на транспорт не меняются год - 28/26 (по кредитке) рублей метро/трамвай/тролейбус/автобус/маршрутка. По краней мере, если сравнивать вот с этими данными
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році
http://www.ukrstat.gov.ua/
цены в Нижнем Новгороде абсолютно сопоставимы со среднеукраиснкими при средней по городу з/п около 40 тыс.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:46

Волгарь
Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны,

Чего не могу сказать про Украину. Как не зайду в магазин, так новые цены.
На цены обращаю внимания редко , так как жена с тележкой по магазину "дрифтует", а я плачу :D . Но по ощущениям плачу всё больше и больше.
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  #<1 ... 104105106107
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