Наблюдательный совет "Сбербанка" на заседании 16 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 16 рублей на обыкновенную акцию и на "преф". Об этом по итогам заседания сообщил глава банка Герман Греф. Всего "Сбербанк" планирует направить на дивиденды 361,391 млрд рублей. Это составляет 43,45% от прибыли банка по МСФО. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 13 июня.
«Рывок» промышленного производства, который официальная статистика зафиксировала в феврале, спустя месяц затух до состояния стагнации.
В марте объемы промпроизводства в России выросли лишь на 1,2% - в 3,5 раза медленнее, чем месяцем ранее. Основной вклад в этот результат внесла усиленная работа сырьевой трубы: добыча полезных ископаемых прибавила 4,3% год к году. Нефтяники извлекли на поверхность на 3,3% больше нефти, несмотря на сделку ОПЕК+, в рамках которой Москва обязалась поддержать рынок сокращением поставок. Добыча газа выросла на 3,8%, а максимальный рост - на 21,9% - был зафиксирован в производстве мрамора и известнякового камня для строительства. Темпы роста в обрабатывающей промышленности замедлились в 15 раз и едва превысили нулевую отметку: в годовом выражении фабрики и заводы нарастили производство лишь на 0,3%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
35% боятся роста цен и обнищания людей. (плюс 8% по сравнению с прошлым годом) 28% боятся гражданской войны (плюс 7% по сравнению с прошлым годом) 26% боятся массовой безработицы (плюс 6% по сравнению с прошлым годом) 20% боятся роста преступности (плюс 5% по сравнению с прошлым годом)
Месячная инфляция (к предыдущему месяцу) в России пошла по традиционному сезонному графику, снижаясь с январского всплеска с каждым месяцем. Но из-за того, что январский процент роста цен оказался наибольшим за 4 года, индекс инфляции за период с начала этого года (к соответствующему периоду предыдущего) — за январь—март — заметно превысил аналогичный показатель прошлого и позапрошлого годов. А годовая инфляция в марте (к марту прошлого года), как и среднегодовая, продолжила рост, хотя и в значительно замедленном темпе.
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европейского союза получили некачественную российскую нефть. Об этом 22 апреля проинформировало со ссылкой на свои источники специализированное издание enkorr. "Нефть с повышенным содержанием органических хлоридов по состоянию на 22 апреля достигла НПЗ в Германии, находящегося на северной ветке нефтепровода "Дружба"... Эта нефть завтра достигнет венгерского НПЗ группы MOL", – говорится в сообщении. Собеседник enkorr в компании "Укртранснафта" предположил, что реакция представителей НПЗ на некачественную нефть последует 23 апреля, когда в Евросоюзе завершатся пасхальные праздники и люди выйдут на работу. По данным издания, сама "Укртранснафта" решила не накапливать некачественную российскую нефть в своих резервуарах из-за опасений коррозии. 21 апреля агентство БЕЛТА сообщило, что белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/k-e ... 08228.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД