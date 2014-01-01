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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 15:33

Наблюдательный совет "Сбербанка" на заседании 16 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 16 рублей на обыкновенную акцию и на "преф". Об этом по итогам заседания сообщил глава банка Герман Греф.
Всего "Сбербанк" планирует направить на дивиденды 361,391 млрд рублей. Это составляет 43,45% от прибыли банка по МСФО. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 13 июня.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 16-143348/
При цене Сбербанк прив. в 202 рубля это 8% годовых или почти 14 рублей нетто на акцию за 2 месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 17:14

Рост несырьевой промышленности России замедлился в 15 раз
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rost-nesyrevoy-promyshlennosti-rossii-zamedlilsya-v-15-raz-1028114387
«Рывок» промышленного производства, который официальная статистика зафиксировала в феврале, спустя месяц затух до состояния стагнации.

В марте объемы промпроизводства в России выросли лишь на 1,2% - в 3,5 раза медленнее, чем месяцем ранее.
Основной вклад в этот результат внесла усиленная работа сырьевой трубы: добыча полезных ископаемых прибавила 4,3% год к году. Нефтяники извлекли на поверхность на 3,3% больше нефти, несмотря на сделку ОПЕК+, в рамках которой Москва обязалась поддержать рынок сокращением поставок.
Добыча газа выросла на 3,8%, а максимальный рост - на 21,9% - был зафиксирован в производстве мрамора и известнякового камня для строительства.
Темпы роста в обрабатывающей промышленности замедлились в 15 раз и едва превысили нулевую отметку: в годовом выражении фабрики и заводы нарастили производство лишь на 0,3%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 15:20

Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2019 года (по секторам экономики)
(млн долларов США)
Внешний долг 453 906
Внешние активы 906 069
Чистая позиция по внешнему долгу -456 163
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
На 1/1/2014 ситуация была иной
Внешний долг 733 556
Внешние активы 1 020 847
Чистая позиция по внешнему долгу -287 290
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 22:42

И в такой прекрасной стране почему-то:

35% боятся роста цен и обнищания людей. (плюс 8% по сравнению с прошлым годом)
28% боятся гражданской войны (плюс 7% по сравнению с прошлым годом)
26% боятся массовой безработицы (плюс 6% по сравнению с прошлым годом)
20% боятся роста преступности (плюс 5% по сравнению с прошлым годом)

И... 12% боятся массового голода (плюс 4% по сравнению с прошлым годом)
https://fom.ru/Nastroeniya/14194

Странно, почему же так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:51

Какая сейчас инфляция в России (инфографика)

https://kurs.vip/news/1280-kakaya-seychas-inflyaciya-v

Месячная инфляция (к предыдущему месяцу) в России пошла по традиционному сезонному графику, снижаясь с январского всплеска с каждым месяцем. Но из-за того, что январский процент роста цен оказался наибольшим за 4 года, индекс инфляции за период с начала этого года (к соответствующему периоду предыдущего) — за январь—март — заметно превысил аналогичный показатель прошлого и позапрошлого годов. А годовая инфляция в марте (к марту прошлого года), как и среднегодовая, продолжила рост, хотя и в значительно замедленном темпе.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 14:49

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европейского союза получили некачественную российскую нефть. Об этом 22 апреля проинформировало со ссылкой на свои источники специализированное издание enkorr.
"Нефть с повышенным содержанием органических хлоридов по состоянию на 22 апреля достигла НПЗ в Германии, находящегося на северной ветке нефтепровода "Дружба"... Эта нефть завтра достигнет венгерского НПЗ группы MOL", – говорится в сообщении.
Собеседник enkorr в компании "Укртранснафта" предположил, что реакция представителей НПЗ на некачественную нефть последует 23 апреля, когда в Евросоюзе завершатся пасхальные праздники и люди выйдут на работу.
По данным издания, сама "Укртранснафта" решила не накапливать некачественную российскую нефть в своих резервуарах из-за опасений коррозии.
21 апреля агентство БЕЛТА сообщило, что белорусский концерн "Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/k-e ... 08228.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:39

Об экспорте бронетехники в Индонезию (две статьи)

Первая - статья в украинском издании, январь 2017 года.
https://delo.ua/business/v-indonezii-is ... to-327341/

Вторая - свежая статья из России:
http://www.aif.ru/politics/world/btr_ne ... _u_ukrainy

Интересно проследить за развитием сюжета и его завершением.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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