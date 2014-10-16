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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:06

Чистая валютная позиция банковской системы России на 1 мая – инфографика

https://kurs.vip/news/1317-chistaya-val ... bankovskoy

Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) впервые сократились после 5-месячного роста (и на 1 мая их стало на $681 млрд). Однако объем всех, внешних и внутренних, обязательств банковской системы в иностранной валюте снизился за апрель еще больше (их теперь — $292 млрд). Так что чистая валютная позиция (ЧВП) в очередной раз улучшилась.
ЧВП на 1 мая 2019-го сложилась в размере $+389 млрд: на такую сумму валовые финансовые инвалютные активы банковской системы России превышают её валовые инвалютные обязательства. Это максимум с осени 2013-го, за 5,5 лет.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:56

Активы и пассивы банковской системы России на 1 мая 2019 года (инфографика)

https://kurs.vip/news/1318-aktivy-i-passivy-bankovskoy
maksimus silvestris
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Повідомлень: 151
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  #<1 ... 157158159160
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