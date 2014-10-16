Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) впервые сократились после 5-месячного роста (и на 1 мая их стало на $681 млрд). Однако объем всех, внешних и внутренних, обязательств банковской системы в иностранной валюте снизился за апрель еще больше (их теперь — $292 млрд). Так что чистая валютная позиция (ЧВП) в очередной раз улучшилась. ЧВП на 1 мая 2019-го сложилась в размере $+389 млрд: на такую сумму валовые финансовые инвалютные активы банковской системы России превышают её валовые инвалютные обязательства. Это максимум с осени 2013-го, за 5,5 лет.
Компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановке производства из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны нижегородского предприятия «Завод Автокомпонент», передает «Говорит Москва»
Как неудобно вышло-то
Волгарь написав:
В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).
Такая вся из себя положительная динамика... положительная... а потом хрясь и полная остановка производства?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.