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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:06

Чистая валютная позиция банковской системы России на 1 мая – инфографика

https://kurs.vip/news/1317-chistaya-val ... bankovskoy

Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) впервые сократились после 5-месячного роста (и на 1 мая их стало на $681 млрд). Однако объем всех, внешних и внутренних, обязательств банковской системы в иностранной валюте снизился за апрель еще больше (их теперь — $292 млрд). Так что чистая валютная позиция (ЧВП) в очередной раз улучшилась.
ЧВП на 1 мая 2019-го сложилась в размере $+389 млрд: на такую сумму валовые финансовые инвалютные активы банковской системы России превышают её валовые инвалютные обязательства. Это максимум с осени 2013-го, за 5,5 лет.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:56

Активы и пассивы банковской системы России на 1 мая 2019 года (инфографика)

https://kurs.vip/news/1318-aktivy-i-passivy-bankovskoy
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 01:07

Re: Російська економіка

«АвтоВАЗ» останавливает производство автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановке производства из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны нижегородского предприятия «Завод Автокомпонент», передает «Говорит Москва»

Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:06

  Surfer написав:
«АвтоВАЗ» останавливает производство автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановке производства из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны нижегородского предприятия «Завод Автокомпонент», передает «Говорит Москва»



Как неудобно вышло-то
  Волгарь написав:
В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).



Такая вся из себя положительная динамика... положительная... а потом хрясь и полная остановка производства?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:46

Статистика внешней торговли России – инфографика. Апрель 2019-го

https://kurs.vip/news/1319-statistika-v ... vli-rossii
диаграммы

Результат внешней торговли России в апреле заметно ухудшился, причем в товарном секторе: сократился экспорт товаров и вырос их импорт, что сильно уменьшило традиционно положительное товарное сальдо. Улучшение же в секторе внешнеэкономических услуг оказалось намного менее заметным.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:49

  maksimus silvestris написав:Статистика внешней торговли России – инфографика. Апрель 2019-го

https://kurs.vip/news/1319-statistika-v ... vli-rossii
диаграммы

Результат внешней торговли России в апреле заметно ухудшился, причем в товарном секторе: сократился экспорт товаров и вырос их импорт, что сильно уменьшило традиционно положительное товарное сальдо. Улучшение же в секторе внешнеэкономических услуг оказалось намного менее заметным.

Простите, но совершенно не понятно, на основании чего Вы делаете подобные выводы
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Январь-апрель 2018 г.
ОБОРОТ 215 230
ЭКСПОРТ 140 093
ИМПОРТ 75 136
САЛЬДО 64 956
Январь-апрель 2019 г.
ОБОРОТ 215 843
ЭКСПОРТ 140 904
ИМПОРТ 79 938
САЛЬДО 65 967
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
Данные с сайта ФТС - и они чуть лучше, чем в 18-ом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:51

Волгарь, Вы когда цифры копировали, увеличили импорт на 5 миллиардов. По файлу таможни он 74 938 млн. долл. Исправьте, а то цифры не сходятся.

Впрочем, никто из местных записных экспертов по краху российской экономики этого почему-то не заметил.
Вказівок не було?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:59

  Баблонавт написав:Волгарь, Вы когда цифры копировали, увеличили импорт на 5 миллиардов. По файлу таможни он 74 938 млн. долл. Исправьте, а то цифры не сходятся.

Впрочем, никто из местных записных экспертов по краху российской экономики этого почему-то не заметил.
Вказівок не було?

Його писанину ніхто не сприймає всерйоз.
Простий приклад. Зашквар із демографією.
Зображення
Вимирає його новгород...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:32

Re: Російська економіка


Полезные санкции и смех Искандеров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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