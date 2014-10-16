В мае 2019-го средняя по России начисленная (то есть до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата, по предварительной оценке Росстата, незначительно выросла, составив 48,51 тыс. рублей против 48,030 тыс. рублей в апреле по уточнённым данным, и став наибольшей в истории для этого месяца года — и номинально и реально.
За январь-июнь сумма задолженности органов федерального управления перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза - с 43,955 до 64,341 млрд долларов, сообщил ЦБ в четверг. На 1 июля итоговый размер долга стал рекордным со второго квартала 2006 года, когда на российском правительстве еще «висело» около трети долга бывшего СССР (33 млрд долларов из 104 млрд на 1994 год). Скорость же, с которой Минфин набирал внешние займы, стала беспрецедентной за все время доступной статистики центробанка - как в относительном выражении (на 50% за два квартала), так и в номинальном (на 20,3 млрд долларов).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.