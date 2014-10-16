Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:05

По моим скромным подсчётам именно в день выборов на Украине Северный поток-2 пройдёт отметку в 2/3 уложенных труб.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.