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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:38

Чим гірші будуть справи у московитів - тим кращою буде укро-економіка. І навпаки. Або-або. Як на війні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:46

  Frant написав:Чим гірші будуть справи у московитів - тим кращою буде укро-економіка. І навпаки. Або-або. Як на війні.

Я так понимаю, текущая ситуация обратно противоположная Вашему утверждению.
В 1988 51,6 млн. украинцев держали на вкладах 64 млрд. советских рублей - 1 240 на человека, а 147 млн. россиян -169 млрд. (1 140 рублей). Сейчас на одного россиянина приходится 29 трлн/146,7= 197 тыс. рублей, а на одного гражданина Украины 1 250/35,5=35 тыс. (в 5,5+ раз меньше). Только не пишите бреда про деньги российских олигархов - они хранят их за границей, в России эта масса лежит на 165 млн. депозитов.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2019 г. составил 174,4 тыс. руб., увеличившись с начала года на 5,1%.

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/580692/
Волгарь
 
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