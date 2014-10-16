Frant написав:Чим гірші будуть справи у московитів - тим кращою буде укро-економіка. І навпаки. Або-або. Як на війні.
Я так понимаю, текущая ситуация обратно противоположная Вашему утверждению. В 1988 51,6 млн. украинцев держали на вкладах 64 млрд. советских рублей - 1 240 на человека, а 147 млн. россиян -169 млрд. (1 140 рублей). Сейчас на одного россиянина приходится 29 трлн/146,7= 197 тыс. рублей, а на одного гражданина Украины 1 250/35,5=35 тыс. (в 5,5+ раз меньше). Только не пишите бреда про деньги российских олигархов - они хранят их за границей, в России эта масса лежит на 165 млн. депозитов.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2019 г. составил 174,4 тыс. руб., увеличившись с начала года на 5,1%.