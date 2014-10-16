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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:57

Ай-яй-яй!
Очередной полный провал российской экономики!
«Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — приводит агентство информацию из пресс-релиза компании.

Нововведение не коснётся ставок по программе «Военная ипотека». В остальных случаях: приобретение жилья в готовых и строящихся объектах, строительство жилого дома, покупка загородной недвижимости, гаража или машино-места и др. — снижение составит в среднем 0,3 процентного пункта.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:17

Все, как обычно

Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний.
Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных.
 Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.
Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).


Приписки уже не на 10%, а на 25%. Устойчивый рост, однозначно!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:52

А поезд тихо ехал на Бердичев!

Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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  #<1 ... 160161162163
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