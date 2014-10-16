RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:57

Ай-яй-яй!
Очередной полный провал российской экономики!
«Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — приводит агентство информацию из пресс-релиза компании.

Нововведение не коснётся ставок по программе «Военная ипотека». В остальных случаях: приобретение жилья в готовых и строящихся объектах, строительство жилого дома, покупка загородной недвижимости, гаража или машино-места и др. — снижение составит в среднем 0,3 процентного пункта.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 488
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:17

Все, как обычно

Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний.
Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных.
 Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.
Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).


Приписки уже не на 10%, а на 25%. Устойчивый рост, однозначно!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:52

А поезд тихо ехал на Бердичев!

Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 488
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10

  Баблонавт написав:Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.

Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 31.08.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:16

  pesikot написав:
  Баблонавт написав:Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.

Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте

В данном случае, это "концы в воду"!
komp
1
 
Повідомлень: 7992
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 3111 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:36

  komp написав:
  pesikot написав:
  Баблонавт написав:Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.

Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте

В данном случае, это "концы в воду"!

Не - в Германию. А в 20-ом году, весьма вероятно, эти концы дотянутся и до Украины (физическим реверсом)
Волгарь
 
Заблокований
Повідомлень: 7376
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:56

  pesikot написав:
  Баблонавт написав:Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.

Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.....

Точно-точно! И нефтепровод "Одесса-Броды" именно русские закопали. Эдакая диверсия с целью дискредитации Украины :mrgreen:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 488
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:26

Тут с мест сообщают, что по одной ветке Северного потока-2 уже уложили треть "датского" участка, а по второй - чуть меньше.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 488
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:56

  Баблонавт написав:Тут с мест сообщают, что по одной ветке Северного потока-2 уже уложили треть "датского" участка, а по второй - чуть меньше.


В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.

Немецкое исследование если че.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8369
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:41

Re: Російська економіка

Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 03.12.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
116 45445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 23:49
tobias
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 137421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 15058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.