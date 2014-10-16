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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:57
Ай-яй-яй!
Очередной полный провал российской экономики!
«Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — приводит агентство информацию из пресс-релиза компании.
Нововведение не коснётся ставок по программе «Военная ипотека». В остальных случаях: приобретение жилья в готовых и строящихся объектах, строительство жилого дома, покупка загородной недвижимости, гаража или машино-места и др. — снижение составит в среднем 0,3 процентного пункта.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:17
Из 6,695 триллиона рублей инвестиций, о которых Росстат отчитался по итогам первого полугодия, только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний.
Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных.
Что касается крупных и средних компаний, которые сдают отчетность в Росстат, то они нарастили инвестиции в секторе добычи полезных ископаемых (на 5,1%), тогда как в обрабатывающей промышленности прирост оказался нулевым.
Хотя на треть увеличились инвестиции в химической промышленности, фармацевтике и производстве одежды, этот прирост был полностью нивелирован спадом в автопроме (на 8%), металлообработке (на 8.3%) и производстве продуктов питания (на 2,8%).
Приписки уже не на 10%, а на 25%. Устойчивый рост, однозначно!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:52
Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:10
Баблонавт написав:
Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:16
pesikot написав: Баблонавт написав:
Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте
В данном случае, это "концы в воду"!
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:36
komp написав: pesikot написав: Баблонавт написав:
Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.
Про освоение целины почитайте
В данном случае, это "концы в воду"!
Не - в Германию. А в 20-ом году, весьма вероятно, эти концы дотянутся и до Украины (физическим реверсом)
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:56
pesikot написав: Баблонавт написав:
Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.
На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.
Так это в РФ давняя забава - закопать деньги в грунт.....
Точно-точно! И нефтепровод "Одесса-Броды" именно русские закопали. Эдакая диверсия с целью дискредитации Украины
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 18:26
Тут с мест сообщают, что по одной ветке Северного потока-2 уже уложили треть "датского" участка, а по второй - чуть меньше.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:56
Баблонавт написав:
Тут с мест сообщают, что по одной ветке Северного потока-2 уже уложили треть "датского" участка, а по второй - чуть меньше.
В исследовании говорится, что при нулевом транзите газа через Украину, в первом квартале 2020 года потери "Газпром" могут составить 3,4 млрд евро. Потребителей Европы в этом случае ждет повышение цен, - в случае сбоев поставок они будут должны заплатить больше до 2,1 млрд евро. Украина же потеряет 0,5 млрд евро доходов за транзит.
Немецкое исследование если че.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Вів 10 гру, 2019 01:41
Витька,извинись,я всё прощу
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