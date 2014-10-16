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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:58
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57
Давненько не писал - ни с одного устройства месяца три не мог зайти на этот сайт.
Свежие данные
ВВП по ППС за 2019-ый год
China 2019 23,460,170.14
United States 2019 21,374,418.88
India 2019 9,611,679.30
Japan 2019 5,459,154.90
Germany 2019 4,659,794.74
Russian Federation 2019 4,281,807.13
France 2019 3,315,117.58
Indonesia 2019 3,329,168.87
United Kingdom 2019 3,255,483.89
Brazil 2019 3,220,373.25
РФ уверенно заняла 6-е место в мире по размерам экономики, она всего на 8% меньше германской и на 1/3 больше находящейся на 7-ом месте в мире индонезийской.
Среднедушевой ВВП по ППС в 2019-ом
Belarus 2019 19,943.3
Bulgaria 2019 24,561.
Croatia 2019 29,973.4
Czech Republic 2019 42,575.6
Estonia 2019 38,811.1
Georgia 2019 15,636.6
Hungary 2019 33,979.0
Kazakhstan 2019 27,443.6
Latvia 2019 32,204.5
Lithuania 2019 38,214.2
Moldova 2019 13,574.1
Poland 2019 34,217.7
Russian Federation 2019 29,181.4
Ukraine 2019 13,341.2
Самое интересное, что среднедушевой ВВП РФ подсчитан Всемирным банком для 146,7 млн. человек, т.е с учетом Крыма.
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