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Новая квартира в центре Днепропет-ска: помогите определиться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:39
Мне кажется в мегаполисах цены примерно одинаковые сейчас на квартиры. Хотя если сравнить новостройки Днепра и Киева -то разница все так есть. Столица дорожает)
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kmalvina71
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