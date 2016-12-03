Новая квартира в центре Днепропет-ска: помогите определиться

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:39
Re: Новая квартира в центре Днепропет-ска: помогите определи
Мне кажется в мегаполисах цены примерно одинаковые сейчас на квартиры. Хотя если сравнить новостройки Днепра и Киева -то разница все так есть. Столица дорожает)
Додано: Суб 12 чер, 2021 15:58
Re: Новая квартира в центре Днепропет-ска: помогите определи
Это естественно
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