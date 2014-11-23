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Киевгорстрой - что
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Киевгорстрой - что можно сказать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2016 21:44

Менеджеры КГС

Просматриваю прайс Киевгорстроя по квартирам в Киеве, вижу однушки.
Звоню - нет в наличии.
Знаю что придерживают.
Может кто либо знает, контакты менеджера к которому можно обратиться с благодарностью. Лучше пишите в личку.
dimac
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2017 10:51

Как Киевгорстрой доит своих инвесторов
Vitali Khomchenko
Vitali Khomchenko
https://www.youtube.com/watch?v=vmryA53nPtI
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2017 11:00

  dimac написав:Может кто либо знает, контакты менеджера к которому можно обратиться с благодарностью.

Народ жухают на бабки - а они ещё благодарят :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2017 11:36

https://www.youtube.com/watch?v=5U4al-cBoh4
Встреча жителей Драгоманова 2а и 2б с Кушниром. Киевгорстрой.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2017 19:41

Як "Київміськбуд" отримує протизаконні дозволи і елітну землю за безцінь http://24tv.ua/yak_kiyivmiskbud_otrimuy ... in_n810468
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2017 10:26

http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/st ... chikam.htm
Популярными остаются квартиры небольшого метража, подтверждает президент ХК Киевгорстрой Игорь Кушнир. Чаще всего, по его словам, покупают однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 09:08

Оставлю здесь https://kmb.ua/news/igor-kushnir-na-ryn ... o-puzyrya/
Уже не один раз говорил, но повторюсь: 60% стоимости квадратного метра формируют материалы, закупаемые именно в валюте. В результате, застройщик получает накладную от поставщиков уже с другими суммами, соответственно, должен поднимать цену квадратного метра для конечного потребителя.

Постараюсь найти инфо где брехло кушнир этак в году 2014 говорил -у кгс всего 30% в себестоимости составляют импортные материалы.
Пока нащёл такую инфу от кушнира - количество импортных материалов у кгс не влияет на ценообразование при скачках курса http://interfax.com.ua/news/interview/201987.html
Вопрос: Волатильный курс гривни сегодня является острым вопросом. Как вы работаете в таких условиях? Предлагаете ли вы фиксацию курса при покупке квартир?

Ответ: Мы украинская строительная компания. Мы работаем не в долларовом поле, а в гривневом. И реализация квартир осуществляется в гривнях. Поэтому валютный курс не является основополагающим при формировании цены на недвижимость. Естественно, что при строительстве мы используем импортные материалы, но их количество не влияет на ценообразование.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12

https://stroyobzor.ua/news/90078.html
Связано это с сокращением продаж и туманными перспективами рынка нового жилья. По данным ARPA Real Estate в прошлом году в Киеве реализовано лишь 8,5 тыс. квартир в новостройках, тогда как в 2013 г. — 15,3 тыс., что почти в 2 раза больше. Прогнозы аналитиков на нынешний год — еще пессимистичнее.

Объемы продаж «Киевгорстроя» в 2014 г. тоже уменьшились, но не так сильно. В натуральном выражении холдинг действительно продал на 30% меньше квартир по сравнению с предыдущим годом,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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