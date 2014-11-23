Киевгорстрой - что можно сказать?

Просматриваю прайс Киевгорстроя по квартирам в Киеве, вижу однушки.
Звоню - нет в наличии.
Знаю что придерживают.
Может кто либо знает, контакты менеджера к которому можно обратиться с благодарностью. Лучше пишите в личку.
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Додано: Вів 06 гру, 2016 21:44
Менеджеры КГС
Просматриваю прайс Киевгорстроя по квартирам в Киеве, вижу однушки.
Звоню - нет в наличии.
Знаю что придерживают.
Может кто либо знает, контакты менеджера к которому можно обратиться с благодарностью. Лучше пишите в личку.
Додано: П'ят 24 бер, 2017 10:51
Как Киевгорстрой доит своих инвесторов
Vitali Khomchenko
Vitali Khomchenko
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 24 бер, 2017 11:00
Народ жухают на бабки - а они ещё благодарят
Всё IMHO
Додано: П'ят 24 бер, 2017 11:36
Встреча жителей Драгоманова 2а и 2б с Кушниром. Киевгорстрой.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 29 кві, 2017 19:41
Як "Київміськбуд" отримує протизаконні дозволи і елітну землю за безцінь
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 17 жов, 2017 10:26
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 27 січ, 2018 09:08
Оставлю здесь
Постараюсь найти инфо где брехло кушнир этак в году 2014 говорил -у кгс всего 30% в себестоимости составляют импортные материалы.
Пока нащёл такую инфу от кушнира - количество импортных материалов у кгс не влияет на ценообразование при скачках курса
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:12
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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