|
|
|
Дотаційний Донбас. Чи справді регіон годує Україну?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 кві, 2014 08:45
mortimer написав: Frant написав:
сделать так, чтобы в регионы шло чуть больше средств - это можно
А почему "чуть"?
Наверное, надо что-то и в центр перечислять. Пусть будет не чуть, а половину. В общем, пусть разбираются, кому сколько.
Только имейте в виду, Мортимер.
Сепаратизм идет от Ахметова - тот хочет стать полноправным князьком Донбасса, неподвластным Киеву. Местным людям от этого лучше не будет.
И Путинские флаги и деньги там четко-четко видны.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18838
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 жов, 2014 22:56
Министерство финансов украины говорит наоборот. зайдите на официальный сайт, и увидете что донецк, как раз кормит украину
-
ivanilov1992
-
-
-
-
-
Додано: Суб 13 чер, 2015 13:28
Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе
-
romanmarunor
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 чер, 2015 14:06
romanmarunor написав:
Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе
Старые методички уже не работают. Прошедший год многое показал.
-
mortimer
-
-
- Повідомлень: 38033
- З нами з: 25.07.08
- Подякував: 2446 раз.
- Подякували: 2814 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 13 чер, 2015 17:47
romanmarunor написав:
Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе
Кормилец, ***. Посмотри на свои убитые поселки ( даже до АТО) и деревни в Западной Украине
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4908
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 01:52
Интересно дотационный Донбасс и дотационный Крым. А почему сейчас в платежках так лихо выросли суммы? Может потому что Донбасс продовал сырье не по мировым ценам а по фиксированным? Может потому что скидку на газ получали за то что были размещены в севастополе база рф. Только база в РФ за счет скидки должна была приносить Украине ну или экономить Украине по 4 млрд. Долларов ежегодно. Для сравнения бюджет Украины 2018 30-33 млрд. Это минимум 12% всего бюджета Украины. Донбасс что же вы в 2013 не закупали там уголь по формуле ротердам+? Наверное было так удобнее и дешевле дотировать как вы вырожаетесь эти области. Что же вы не отдали эти финансы этим субъектам, и они не нуждались бы в дотациях и жили бы лучше чем жили с вашими дотациями. Что же вы тогда страдаете что мы ушли вам же не надо платить нам дотации. Почему у вас жизнь так веселее стала что люди сидят в холоде? Может всё таки не дотационный это были регионы а бюджетообразующие? По результатам происходящего именно этот вывод можно сделать.
-
empire_crimea
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 01:57
Потому что вы пока люди спускались в шахты и зарабатывали получали в украине пенсии и пособия а собирали клубнику у польского пана. Вы как крысы бежали. Не поднимали неньку а продавали её полякам и таким как они. А еслиб вы думали о украине то жили бы в ней и трудилимь в ней а не за бугром.
-
empire_crimea
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|