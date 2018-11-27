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Дотаційний Донбас. Чи справді
регіон годує Україну?

Дотаційний Донбас. Чи справді регіон годує Україну?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2014 08:45

  mortimer написав:
  Frant написав:сделать так, чтобы в регионы шло чуть больше средств - это можно

А почему "чуть"? :)
Наверное, надо что-то и в центр перечислять. Пусть будет не чуть, а половину. В общем, пусть разбираются, кому сколько.

Только имейте в виду, Мортимер.
Сепаратизм идет от Ахметова - тот хочет стать полноправным князьком Донбасса, неподвластным Киеву. Местным людям от этого лучше не будет.

И Путинские флаги и деньги там четко-четко видны.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2014 22:56

Министерство финансов украины говорит наоборот. зайдите на официальный сайт, и увидете что донецк, как раз кормит украину
ivanilov1992
 
 
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2015 13:28

Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе
romanmarunor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2015 14:06

  romanmarunor написав:Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе

Старые методички уже не работают. Прошедший год многое показал.
Ищу разработчика мобильных приложений для создания музыкальной информационно-рекомендательной системы на основе коллективного интеллекта: http://p45tern4k.wixsite.com/melofinder
mortimer
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2015 17:47

  romanmarunor написав:Всегда Донбасс кормил укропию . т.к 90℅ предприятий находится в Донбассе


Кормилец, ***. Посмотри на свои убитые поселки ( даже до АТО) и деревни в Западной Украине
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 01:52

Интересно дотационный Донбасс и дотационный Крым. А почему сейчас в платежках так лихо выросли суммы? Может потому что Донбасс продовал сырье не по мировым ценам а по фиксированным? Может потому что скидку на газ получали за то что были размещены в севастополе база рф. Только база в РФ за счет скидки должна была приносить Украине ну или экономить Украине по 4 млрд. Долларов ежегодно. Для сравнения бюджет Украины 2018 30-33 млрд. Это минимум 12% всего бюджета Украины. Донбасс что же вы в 2013 не закупали там уголь по формуле ротердам+? Наверное было так удобнее и дешевле дотировать как вы вырожаетесь эти области. Что же вы не отдали эти финансы этим субъектам, и они не нуждались бы в дотациях и жили бы лучше чем жили с вашими дотациями. Что же вы тогда страдаете что мы ушли вам же не надо платить нам дотации. Почему у вас жизнь так веселее стала что люди сидят в холоде? Может всё таки не дотационный это были регионы а бюджетообразующие? По результатам происходящего именно этот вывод можно сделать.
empire_crimea
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 01:57

Потому что вы пока люди спускались в шахты и зарабатывали получали в украине пенсии и пособия а собирали клубнику у польского пана. Вы как крысы бежали. Не поднимали неньку а продавали её полякам и таким как они. А еслиб вы думали о украине то жили бы в ней и трудилимь в ней а не за бугром.
empire_crimea
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