Дотаційний Донбас. Чи справді регіон годує Україну?

Додано: Пон 10 гру, 2018 01:52

Интересно дотационный Донбасс и дотационный Крым. А почему сейчас в платежках так лихо выросли суммы? Может потому что Донбасс продовал сырье не по мировым ценам а по фиксированным? Может потому что скидку на газ получали за то что были размещены в севастополе база рф. Только база в РФ за счет скидки должна была приносить Украине ну или экономить Украине по 4 млрд. Долларов ежегодно. Для сравнения бюджет Украины 2018 30-33 млрд. Это минимум 12% всего бюджета Украины. Донбасс что же вы в 2013 не закупали там уголь по формуле ротердам+? Наверное было так удобнее и дешевле дотировать как вы вырожаетесь эти области. Что же вы не отдали эти финансы этим субъектам, и они не нуждались бы в дотациях и жили бы лучше чем жили с вашими дотациями. Что же вы тогда страдаете что мы ушли вам же не надо платить нам дотации. Почему у вас жизнь так веселее стала что люди сидят в холоде? Может всё таки не дотационный это были регионы а бюджетообразующие? По результатам происходящего именно этот вывод можно сделать.