Звонить сотрудникам, если контакты остались
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 11 жов, 2017 20:25
Звонить сотрудникам, если контакты остались
The future is not set
Додано: Сер 11 жов, 2017 20:45
Дзвонив...працюють в інших банках.
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Додано: Чет 02 лис, 2017 14:36
Re: Платинум Банк - БАНКРОТ
То есть вариант только судиться? Подавать иск в Киеве?
Есть ли здесь юрист, которому можно поручить это?
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:01
Re: Платинум Банк - БАНКРОТ
Моя эпопея закончилась успешно: получилось обойтись без суда.
Додано: Чет 19 кві, 2018 14:28
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:39
2805,
Моя эпопея была насчёт выплаченных денег в счёт депозита, но не выплаченных с карточного счёта. Всё, конечно, строго в рамках фонда. Причина задержки была в ошибке проверки остатков по карт. счёту: я покупал авиабилеты и возникла традиционная ситуация, когда оригинальный платёж заблокирован, но проводка уже прошла отдельной транзакцией. В это время банк и был признан неплатежеспособным. Мои письма были получены, но в это время массово увольняли людей и перепроверка спустя полгода зависла и обо мне забыли. Помогло одно из двух писем: жалоба на бездеятельность в фонд или новое письмо в ПтБ с копией выписки со счёта. Со мной связались в декабре и держали далее подробно в курсе.
Не хочу расстраивать, но, как мне кажется (я вкладчик, а не специалист в банковской сфере), вероятность получения денег сверх фонда гарантирования из банка-банкрота с отрицательным капиталом низковата...
Додано: Вів 29 жов, 2019 09:56
Re: Платинум Банк - БАНКРОТ
Есть еще хотя бы одно живое отделение - справочку взять?
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:04
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:55
попробуйте позвонить или написать:
Platinum Bank
Email: zapros@platinumbank.com.ua
Тел.: +38 044 495 60 53
Факс: +38 044 492 90 98
03680 ул. Н. Амосова 12, Киев, Украина
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:27
Re: Платинум Банк - БАНКРОТ
Верховный Суд отменил ликвидацию банк Платинум. Вот так вот. Теперь со всех кто получил выплаты от ФГВФЛ потребуют их вернуть?
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