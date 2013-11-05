Платинум Банк - БАНКРОТ

Додано: Чет 19 кві, 2018 15:39

2805,



Моя эпопея была насчёт выплаченных денег в счёт депозита, но не выплаченных с карточного счёта. Всё, конечно, строго в рамках фонда. Причина задержки была в ошибке проверки остатков по карт. счёту: я покупал авиабилеты и возникла традиционная ситуация, когда оригинальный платёж заблокирован, но проводка уже прошла отдельной транзакцией. В это время банк и был признан неплатежеспособным. Мои письма были получены, но в это время массово увольняли людей и перепроверка спустя полгода зависла и обо мне забыли. Помогло одно из двух писем: жалоба на бездеятельность в фонд или новое письмо в ПтБ с копией выписки со счёта. Со мной связались в декабре и держали далее подробно в курсе.



Не хочу расстраивать, но, как мне кажется (я вкладчик, а не специалист в банковской сфере), вероятность получения денег сверх фонда гарантирования из банка-банкрота с отрицательным капиталом низковата...