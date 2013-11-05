RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Платинум Банк - БАНКРОТ

Платинум Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 3084308530863087
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 20:25

  popel написав:Lumis
точно такая же ситуация. Не отвечают ни на заказные ,ни на простые письмв, с вложением и без. Телефон не берут. Что делать , не знаю. Может кто подскажет.


Звонить сотрудникам, если контакты остались
The future is not set
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6207
З нами з: 17.02.09
Подякував: 507 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 20:45

  Frei написав:
  popel написав:Lumis
точно такая же ситуация. Не отвечают ни на заказные ,ни на простые письмв, с вложением и без. Телефон не берут. Что делать , не знаю. Может кто подскажет.


Звонить сотрудникам, если контакты остались

Дзвонив...працюють в інших банках.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34165
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 14:36

Re: Платинум Банк - БАНКРОТ

То есть вариант только судиться? Подавать иск в Киеве?
Есть ли здесь юрист, которому можно поручить это?
Lumis
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:01

Re: Платинум Банк - БАНКРОТ

Моя эпопея закончилась успешно: получилось обойтись без суда.
Lumis
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:28

  Lumis написав:Моя эпопея закончилась успешно: получилось обойтись без суда.

Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Есть ли надежда получить деньги сверх фонда гарантирования?
В своё время заявление в Платинум я написал.
2805
 
Повідомлень: 90
З нами з: 20.07.10
Подякував: 357 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:39

2805,

Моя эпопея была насчёт выплаченных денег в счёт депозита, но не выплаченных с карточного счёта. Всё, конечно, строго в рамках фонда. Причина задержки была в ошибке проверки остатков по карт. счёту: я покупал авиабилеты и возникла традиционная ситуация, когда оригинальный платёж заблокирован, но проводка уже прошла отдельной транзакцией. В это время банк и был признан неплатежеспособным. Мои письма были получены, но в это время массово увольняли людей и перепроверка спустя полгода зависла и обо мне забыли. Помогло одно из двух писем: жалоба на бездеятельность в фонд или новое письмо в ПтБ с копией выписки со счёта. Со мной связались в декабре и держали далее подробно в курсе.

Не хочу расстраивать, но, как мне кажется (я вкладчик, а не специалист в банковской сфере), вероятность получения денег сверх фонда гарантирования из банка-банкрота с отрицательным капиталом низковата...
Lumis
 
Повідомлень: 35
З нами з: 26.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:56

Re: Платинум Банк - БАНКРОТ

Есть еще хотя бы одно живое отделение - справочку взять?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:04

  Scholar написав:Есть еще хотя бы одно живое отделение - справочку взять?

:shock:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6958
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:55

  Scholar написав:Есть еще хотя бы одно живое отделение - справочку взять?

попробуйте позвонить или написать:

Platinum Bank
Email: zapros@platinumbank.com.ua
Тел.: +38 044 495 60 53
Факс: +38 044 492 90 98
03680 ул. Н. Амосова 12, Киев, Украина
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4676
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:27

Re: Платинум Банк - БАНКРОТ

Верховный Суд отменил ликвидацию банк Платинум. Вот так вот. Теперь со всех кто получил выплаты от ФГВФЛ потребуют их вернуть?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 21.09.12
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3084308530863087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5497, 5498, 5499
Модератор » Вів 05 лис, 2013 11:51
54984 7787899
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 07:43
asti
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1744, 1745, 1746
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 19:07
17459 3217691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:21
7742
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4843, 4844, 4845
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48441 24690545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 14:54
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.