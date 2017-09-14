Додано: Суб 22 лис, 2025 23:39

треба дочекатись публікації офіційної інформації, бо я бачу, інші джерела завжди будуть "ненадійні", ок.питання саме в формальній законності? Якби український уряд під дулом пістолета заставили офіційно визнати Крим російським, для вас питання Криму стало б вирішеним - він російський і завжди таким був, бо Україна визнала це (хоч і під примусом)?так, маю погодитись, що у Харкові та інших сильно зросійщених містах російськомовні школи використовувались і іншими категоріями населення. Але питання залишається - навіщо віддавати свою дитину у російськомовну школу за незалежної України? Ви не думали, що зменшення кількості таких шкіл саме є наслідком того, що батьки почали задумуватися над цим питанням? І події 2014 року могли їх спонукати до цього? Ну і влада теж десь могла якоюсь мірою підштовхнути до конкретного варіанту (але якщо вам відомі випадки саме примусового переводу, коли більшість батьків проти, то прошу їх сюди представити).якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна.Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?