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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15

  v57 написав:не поленился погуглить- шо за деловая
оказалось димитрова :)

ну даа, декоммунизировали, но моя бабуля всегда грила: на Деловой у костела :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 25 лис, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:18

ну кто с чего стартонул
та же прорезная- для меня свердлова и все :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:21

  v57 написав:ну кто с чего стартонул
та же прорезная- для меня свердлова и все :)

ну даа
А мама моя: в Комсомолец или в Динамо на Прорезной :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33032
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