Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:27

Уважаемые коллеги!

Кто-нибудь сталкивался с таким: на отделении условием получения +1% к вкладу потребовали, чтобы до этого был клиентом их банка не менее месяца, хотя в условиях это не прописано (сколько времени нужно быть клиентом).

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