там все нормуль написано - слово "укладали" - минулий час. А Ви хочете, щоб було слово УКЛАЛИ - тепер1шн1й час. Це така мова , читання мало - тре розум1ння, банк не проведеш.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:12
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
там все нормуль написано - слово "укладали" - минулий час. А Ви хочете, щоб було слово УКЛАЛИ - тепер1шн1й час. Це така мова , читання мало - тре розум1ння, банк не проведеш.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:37
Ну, т.е. один месяц не обойти. Хотя и не написано нигде, что на момент заключения 2-го договора нужно быть клиентом минимум один месяц.
Мне это больше напоминает "закон - что дышло..."
До речі, й "укладали", й "уклали" - минулий час обидва дієслова, у першому випадку - недоконаний вид, у другому - доконаний. А теперішній час - це, наприклад, "укладаємо". Але, здається мені, до цього це немає жодного відношення.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:56
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Маю на уваз1 - УКЛАДЕНО , якщо укладали - депозит повин бути зак1нчений.
Нет . не обойти - нужно ждать. Или сесть, до посчитать - где больше выхлопа - положить сейчас или через месяц, но +1%. И еще учесть, что будет через год - возможно средства понадобятся в декабре 2021 , а в январе 2022 уже будет пролет.
Думать нада.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17
Goodman сегодня зашло от минфина по теме миколайчика - 563 , минфин отработал.
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