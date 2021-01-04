Киев. А у Вас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24
Киев. А у Вас?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:26
Annet_ город соотвествующий , жидковатий во всех смислах
жЬІдомер
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:44
Місто Лева.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:28
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
єто полний 3,14159дец
завтра позвоню в отделение ,если пошлют, то я пошлю письмо в куйов.
я тут копійка до копійочки - а мне BOLT IBAN
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:39
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