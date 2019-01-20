они-с накушались-с
как говорится - дорога ложка к обеду , гарно препрошували - кто первий встал - того и тапки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лют, 2021 21:08
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Додано: Вів 02 лют, 2021 21:13
Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:19
Аграрії всі на посівній.
Не викотили звітність за 1 квартал року 2021.
Катерина вроді вже не наглядає за ними.
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:55
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Звертаюсь до представника банку, не знаю чи є він тут та сподіваюсь, що хоча б періодично заглядає на цей форум. Зробіть вже нарешті онлайн обмін валют та покращте сервіс онлайн-банкінгу
Додано: Сер 22 вер, 2021 19:39
не нравится инфа из рейтинга
неужели действительно 42% проблемных кредитов или таки неправда?
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:23
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Я смогу выпустить кредитную карту через Айбокс Банк? Вы работаете с ApplePay?
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, guntherhouse777, larnic, Oktawa, ramaz і 1 гість
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