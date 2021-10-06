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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 21:08

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Квесторе_поверніться написав:Викреслюєм зі списку від 12%.

они-с накушались-с
как говорится - дорога ложка к обеду , гарно препрошували - кто первий встал - того и тапки. :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 21:13

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Викреслюєм зі списку від 12%.

они-с накушались-с
как говорится - дорога ложка к обеду , гарно препрошували - кто первий встал - того и тапки. :-)

В Фарсі вроді лишився депо в сумі від 12% але толком невідомо як там алгоритм юзання цього вкладу працює.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:19

Аграрії всі на посівній.
Не викотили звітність за 1 квартал року 2021.
Катерина вроді вже не наглядає за ними.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:55

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Звертаюсь до представника банку, не знаю чи є він тут та сподіваюсь, що хоча б періодично заглядає на цей форум. Зробіть вже нарешті онлайн обмін валют та покращте сервіс онлайн-банкінгу
Ётис
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 19:39

Зображення

не нравится инфа из рейтинга https://mind.ua/ru/publications/2023123 ... kij-sektor

неужели действительно 42% проблемных кредитов или таки неправда?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:23

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Я смогу выпустить кредитную карту через Айбокс Банк? Вы работаете с ApplePay?
I Marina
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:54

  VetalUA написав:Зображення

не нравится инфа из рейтинга https://mind.ua/ru/publications/2023123 ... kij-sektor

неужели действительно 42% проблемных кредитов или таки неправда?


надо изучать отчетность глубоко: судя по сайту банка и вообще - банчик карманный, то есть кредиты могут быть связанным лицам, но по отчетности они таковыми не будут...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:42

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?
Vesna
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:51

  Vesna написав:Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?

Позвоните на горячую линию 0800500578, они на все вопросы отвечают
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:40

  lubopytnaya написав:
  Vesna написав:Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?

Позвоните на горячую линию 0800500578, они на все вопросы отвечают

3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?
Квесторе_поверніться
 
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