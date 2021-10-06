Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?
Vesna написав:Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?
Позвоните на горячую линию 0800500578, они на все вопросы отвечают
Vesna написав:Може є на гілці представник банку, чи хто з користувачів розміщує депозити, підкажіть, будь ласка, по короткостроковому депозиту. Там є можливість поповнення, але не можу зрозуміти, як будуть рахувати відсотки в залежності від дня поповнення (у перший день, чи на шостий, наприклад)?
Позвоните на горячую линию 0800500578, они на все вопросы отвечают
3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?