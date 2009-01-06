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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:51
Квесторе_поверніться написав:
3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?
Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход
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lubopytnaya
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:29
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?
Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход
Да. Есть места поинтереснее.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:33
Квесторе_поверніться
Можливо ви праві, я не дуже в цьому розбираюся. На довший термін страшнувато класти. В Айбоксі, бо є картка банку. Поки я задоволена. Гроші у банку і не зовсім без користі.
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