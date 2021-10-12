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Айбокс Банк (Аграрний
комерційний банк)

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 2.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
44%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:51

  Квесторе_поверніться написав:3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?

Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:29

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?

Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход

Да. Есть места поинтереснее.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:33

Квесторе_поверніться
Можливо ви праві, я не дуже в цьому розбираюся. На довший термін страшнувато класти. В Айбоксі, бо є картка банку. Поки я задоволена. Гроші у банку і не зовсім без користі.
Vesna
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:58

Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

  Vesna написав:бо є картка банку.

Яка?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:47

Под депо дают на годик виза 4198-11**
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:36

  darmet написав:Да. Есть места поинтереснее.

ТАС и Укр.капитал под 11%? :wink:
lubopytnaya
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Повідомлень: 4429
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  #<1 ... 29303132
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