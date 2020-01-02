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Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:51
Квесторе_поверніться написав:
3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?
Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход
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lubopytnaya
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:29
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
3-5% річних по короткострокових депо в банці. Є хто під такий Процент занесе?
Да там и годовые всего лишь под 9%
Поэтому по окончанию действующего вклада - на выход
Да. Есть места поинтереснее.
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darmet
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:33
Квесторе_поверніться
Можливо ви праві, я не дуже в цьому розбираюся. На довший термін страшнувато класти. В Айбоксі, бо є картка банку. Поки я задоволена. Гроші у банку і не зовсім без користі.
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Vesna
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:58
Vesna написав:
бо є картка банку.
Яка?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:47
Под депо дают на годик виза 4198-11**
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demichh
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Додано: Сер 13 жов, 2021 18:36
darmet написав:
Да. Есть места поинтереснее.
ТАС и Укр.капитал под 11%?
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lubopytnaya
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:04
lubopytnaya написав: darmet написав:
Да. Есть места поинтереснее.
ТАС и Укр.капитал под 11%?
Лідер Фарс - 13,95%-14%, УБІБ 11,75% від 100000.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:24
Квесторе_поверніться
У мене зарплатна. До речі, от таке питання, не до Вас може, а у котого схожа ситуація. Зарплатню отримую на картку, депозит оформлено, а кредитний ліміт банк не надає. Що ще можна зробити, щоб його отримати?
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Vesna
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:17
Vesna написав:Квесторе_поверніться
У мене зарплатна. До речі, от таке питання, не до Вас може, а у котого схожа ситуація. Зарплатню отримую на картку, депозит оформлено, а кредитний ліміт банк не надає. Що ще можна зробити, щоб його отримати?
Про зарплатні картки в Айбоксбанці перший раз чую. А кредитний ліміт - на картку, ні не чув.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:27
Vesna написав:
Що ще можна зробити, щоб його отримати?
Про всяк випадок перевірте кредитний рейтинг - це можна безкоштовно зробити у застосунку УБКІ на мобільному. Але, загалом, оптимальний варіант - скористатися більш вигідними пропозиціями конкурентів, що значно охочіше дають ліміт, а банк нехай робить висновки.
ПУМБ, А-Банк, монобанк, Банк Власний Рахунок, ізібанк, Спортбанк - охоче дають ліміт і кешбек. Таскомбанк має хороші продукти, але теж може давати ліміт зі скрипом.
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klug
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П'ят 22 жов, 2021 14:23
dim.ua
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