Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)

Додано: Чет 09 гру, 2021 18:06

Amethyst написав: BBC написав: Поєкспериментирую Поєкспериментирую

да там сразу лупят 0.99%/дн

ну аХцЫя на первый мес 0.49%/дн

...они смешные!

Просто возЬмите Хамелеон! да там сразу лупят 0.99%/днну аХцЫя на первый мес 0.49%/дн...они смешные!Просто возЬмите Хамелеон!

Да есть у меня Хамелеон и кредитка не нужна.Ну вот люблю эксперементировать)))Например, их еноты по 7 за просто вход вход ежедневно...В целом копейки,но это 2,33 грн за пару кликов.Теперь этого зверя интересно изучить, тем более тм они и с ритейлерами планируют общие акции, во всяком случае на сайте есть пункт. Но огромный минус как для МФО, что пластик нужно ждать физический от ИБОКСБАНКА. Да и с банком охота познакомиться поближе, а то прохожу мимо отделения, хоть их ИБ посмотрю. Он бесплатно идет к этой карте.P.S. Да и 100 грн просто за оформление дарят.P.P.S. Рассчитано на клентов МФО, которым банки не дают кредиток. Да и ИБОКС эту карту как дебетку дает