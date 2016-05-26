да там сразу лупят 0.99%/дн
ну аХцЫя на первый мес 0.49%/дн
...они смешные!
Просто возЬмите Хамелеон!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 17:59
Каждому МФОшнику по Хам-ону
Додано: Чет 09 гру, 2021 18:06
Да есть у меня Хамелеон и кредитка не нужна.
Ну вот люблю эксперементировать)))
Например, их еноты по 7 за просто вход вход ежедневно...
В целом копейки,но это 2,33 грн за пару кликов.
Теперь этого зверя интересно изучить, тем более тм они и с ритейлерами планируют общие акции, во всяком случае на сайте есть пункт. Но огромный минус как для МФО, что пластик нужно ждать физический от ИБОКСБАНКА. Да и с банком охота познакомиться поближе, а то прохожу мимо отделения, хоть их ИБ посмотрю. Он бесплатно идет к этой карте.
P.S. Да и 100 грн просто за оформление дарят.
P.P.S. Рассчитано на клентов МФО, которым банки не дают кредиток. Да и ИБОКС эту карту как дебетку дает
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:23
Re: Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк)
Бачила раніше у банка знижки держателям золотої картки, зараз на сайті не можу знайти. Підкажіть, чи вони ще діють і де можна подивитися?
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:28
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