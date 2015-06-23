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Обязательный выкуп акций

Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2014 17:05

San
с теоретической точки зрения, предъявить акции к выкупу это право акционера, а не обязанность.
если они не подали заявления, то ландик должен курить бамбук.
даже если подали, но договор не заключили, то тоже должен.
нужно все правильно сделать в суде, и акции постараться вывести.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:23

Аваль

В законе появилось новое требование:

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.


Что это за копии.
Раньше подавали выписку от хранителя о состоянии счета в ЦБ на дату составления письма-требования о выкупе акций.
Как быть с датами выписки и требования, из закона следует что они должны совпадать.
При получении выписки по почте дата отправки требования будет позже даты выписки
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:27

Камикадзе
не вижу проблемы.
депозитарное учреждение делает выписку, сканирует, отправляет вам на e-mail, вы её печатаете, пишете "з оригіналом згідно" и прикладываете к требованию.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:44

Аваль

Колеги, хочу задать пару вопросов касательно байбека акций Аваля так как сталкиваюсь впервые. Нашёл следующий алгоритм:

sansey написав:
Смотри как было:
1) Я голосовал против п.___ повестки дня.
2) Отправил письменное требование эмитенту о выкупе моих акций.
3) Эмитент прислал мне договор покупки акций в 4-х экз. (2 мне и 2 им).
4) Я отправил своему хранителю 1 экз.договора для перевода акций с моего счета в ц/б на счет эмитента.
5) Получил деньги напрямую от эмитента на свой тек.счет 2620хххххх
6) Подписал акты к договору.
и все, больше ничего не было, никаких торговцев, сделок через УБ и т.п.
При этом эмитент не выступал налоговым агентом....

Смущает пункт 2) - мне надо писать требование? Вроде как на собрании говорили что должен ожидать письмо с условием выкупа?
Спасибо!
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:54

lrs7719
Зачем продавать Авалю за 30, если можно буратинам за 35 через стакан?
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 06:58

  St/2 написав:lrs7719
Зачем продавать Авалю за 30, если можно буратинам за 35 через стакан?


Не думаю, что после отсечки на дивы будет 35 и даже 30.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:10

lrs7719
А сколько дивов, 6-7 коп?
Может проще встать на офер по 36 и пусть забирают? А деньги в коротенькие ОВГЗ, по пол копейки в месяц капать будет.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:13

  St/2 написав:lrs7719
А сколько дивов, 6-7 коп?
Может проще встать на офер по 36 и пусть забирают? А деньги в коротенькие ОВГЗ, по пол копейки в месяц капать будет.


Ну во-первых непроще. Во-вторых - налоги. Зачем же деньги и время терять?
В третьих короткие одвп и так держу в голове.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:21

lrs7719
Если с объемом понятно, то с налогами не совсем.
При выкупе деньги зайдут и налог нужно будет оплатить до августа 2019.
При продаже через стакан, прибыль можно будет тянуть до вывода денег с биржи.

EM разворачиваются, так что скоро нужно будет если не шортить ОВГЗ, то путы покупать точно.
St/2
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