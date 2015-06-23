Обязательный выкуп акций

Додано: Сер 17 гру, 2014 17:05

San

с теоретической точки зрения, предъявить акции к выкупу это право акционера, а не обязанность.

если они не подали заявления, то ландик должен курить бамбук.

даже если подали, но договор не заключили, то тоже должен.

нужно все правильно сделать в суде, и акции постараться вывести.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.