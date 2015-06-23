Обязательный выкуп акций

Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:31

Yuri_T написав: Камикадзе

не вижу проблемы.

депозитарное учреждение делает выписку, сканирует, отправляет вам на e-mail, вы её печатаете, пишете "з оригіналом згідно" и прикладываете к требованию. не вижу проблемы.депозитарное учреждение делает выписку, сканирует, отправляет вам на e-mail, вы её печатаете, пишете "з оригіналом згідно" и прикладываете к требованию.

Так и придется делать, спасибоПроблема тут только в долбое...ме нашей власти - на словах курс на дерегуляцию (уменьшение ненужных справок и бумаг), а на деле все наоборот.Зачем реально нужна эта выписка на дату подачи требования?Для байбека эмитенту необходимо и достаточно знать:1) количество голосующих акций (на дату среза для собрания - уже знает при подговтовке к собранию)2) количество акций, указанных в требовании (Должно быть не больше п.1 - увидит в требовании)3) количество акций на момент исполнения договора (Должно быть не меньше п.2 - узнает от хранителя при исполнении договора). Куда тут прилепить выписку на дату подачи требования? К моменту сделки мог продать эти акции и что тогда? Акционер не выполнил условия договора с вытекающими последствиями. А выпиской на дату подачи требования можно только подтереться, никому она реально не нужна.А не пришлешь бумажку - дашь им повод послать тебя далеко ...Обидно что бестолочи плодят ненужные бумаги, загружают тупой работой акционеров, хранителя, изображают законотворчество и реформы