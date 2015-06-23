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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:43
не хочу продавать акции
а если я не хочу акции продавать ? что делать?
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:31
evgenygilbuj, если пришел бумажный документ, то, подозреваю, что бумаги уже не Ваши - они списаны с Вашего счёта в пользу подателя вымоги.
Как уже Вам написали выше, скорее всего у Вас были акции одного из предприятий структуры СКМ.
Значит, Вам прямая дорога за деньгами в ПУМБ.
Как избежать такой ситуации в будущем?
Покупать бумаги на цивилизованном рынке. Почитайте ветку Инвестиции на рынках США. ETF.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:06
В Вашем случае имеет место быть Принуди́тельный вы́куп а́кций у миноритарных акционеров по требованию мажоритарного акционера или сквиз-а́ут (от англ. squeeze out — «вытеснение», «выдавливание»)
Для начала перейти в профильную тему Squeeze-out https://forum.finance.ua/topic213672.html
В данной ветке обсуждается обязательный выкуп акций эмитентом по требованию акционера (бай бек)
здесь у вас меньше шансов получить ответ на свой вопрос
"Всё проходит, и это пройдёт"
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