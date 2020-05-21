RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Інше розміщення вільних
коштів та активів
/
ПІФи, КІФи, ВІФи та інші
/
QBF Corporation (QB Finance)

QBF Corporation (QB Finance)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:56

Re: QBF Corporation (QB Finance)

Кто сотрудничал с ними и забирал все деньги, а не только проценты - отдают нормально?
marinar
 
Повідомлень: 43
З нами з: 10.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:37

Добрый день!
Был опыт инвестирования в эту компанию ок 2х лет. Назову его условно негативный. Отзыв здесь ославлял о нем. 6 месяцев занял вывод средств. Пришлось через соцсеть найти сотрудников их Московского офиса чтобы как то повлиять на процесс. Правда сумма достаточно крупная была. С момента написания заявления на вывод по портфелю резко начались убытки. В общем ощущения осталось двоякое.
Итог:
Удалось вывести деньги?
Да, за 6 месяцев, раз в неделю посещая офис в япарусе в чётные, найдя сотрудников московского офиса и слушая постоянно истории что "ваш платёж проходит комплаенс процедуры в банке"
Доходность
В итоге получилось около 12% годовых
Нервы
Сжег уйму нервных клеток
Рекомендации
На последние деньги, на кредитные деньги или на семейные резервы на "чёрный день" - ни в коем случае. Но если есть лишние деньги и желание рискнуть - можно попробовать но не на большие суммы
Олександр85
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:44

Re: QBF Corporation (QB Finance)

Что значит "большие" и "небольшие" суммы?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6187
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:45

Написали заявление на вывод средств из QBF в марте 2019. Сейчас октябрь 2019 ни копейки не отдали.
nat_kurilko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:46

Re: QBF Corporation (QB Finance)

popvolg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18954)
22.05.2020 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.