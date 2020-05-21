|
|
|
Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:56
Re: QBF Corporation (QB Finance)
Кто сотрудничал с ними и забирал все деньги, а не только проценты - отдают нормально?
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:37
Добрый день!
Был опыт инвестирования в эту компанию ок 2х лет. Назову его условно негативный. Отзыв здесь ославлял о нем. 6 месяцев занял вывод средств. Пришлось через соцсеть найти сотрудников их Московского офиса чтобы как то повлиять на процесс. Правда сумма достаточно крупная была. С момента написания заявления на вывод по портфелю резко начались убытки. В общем ощущения осталось двоякое.
Итог:
Удалось вывести деньги?
Да, за 6 месяцев, раз в неделю посещая офис в япарусе в чётные, найдя сотрудников московского офиса и слушая постоянно истории что "ваш платёж проходит комплаенс процедуры в банке"
Доходность
В итоге получилось около 12% годовых
Нервы
Сжег уйму нервных клеток
Рекомендации
На последние деньги, на кредитные деньги или на семейные резервы на "чёрный день" - ни в коем случае. Но если есть лишние деньги и желание рискнуть - можно попробовать но не на большие суммы
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:44
Re: QBF Corporation (QB Finance)
Что значит "большие" и "небольшие" суммы?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:45
Написали заявление на вывод средств из QBF в марте 2019. Сейчас октябрь 2019 ни копейки не отдали.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:46
Re: QBF Corporation (QB Finance)
|