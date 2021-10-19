Представники банків

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:06
izibank
Тема:izibank
Представник банку:izibank
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:59
MTB BANK
Тема: MTB BANK
Представник банку: МТБ БАНК
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:37
Приватбанк
Тема: Приватбанк
Представник банку: ПриватБанк
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Додано: Вів 09 бер, 2021 13:02
Банк Глобус
Тема: Банк Глобус
Представник: глобус банк
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:30
SportbankТема: SportbankПредставник банку: sportbank
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Додано: Сер 20 жов, 2021 07:12
Кредобанк
Тема: Кредобанк
Представник банку: Kredobank
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